انتشر بـ4 ولايات أمريكية.. طرح لقاح متحور بيرولا BA.2.86 في سبتمبر

كشفت شبكة سي بي إس التليفزيونية الأمريكية عن انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا بيرولا BA.2.86 في 4 ولايات أمريكية حتى الآن، وهو ما دفع السلطات الصحية والعلماء إلى التسابق لدراسة المتحور الجديد BA.2.86، وهي سلالة جديدة من الفيروس المسبب لمرض كوفيد 19 الآخذة بالانتشار ببلدان متعددة على مستوى العالم.

اطمئنان المسؤولين بأمريكا للوسائل المتاحة لمواجهة المتحور الجديد

المسؤولون بالولايات المتحدة الأمريكية يعتقدون في جاهزيتهم للتعامل مع الانتشار المتوقع للمتحور الجديد بحلول الأيام المقبلة، حيث تشير التقييمات المبكرة إلى أن العلاجات والاختبارات الحالية، وكذلك اللقاحات القادمة التي سيتم طرحها في سبتمبر، يعتقد أنها ستتمكن من التصدي لموجة انتشار BA.2.86 المتوقعة، وفقًا لشبكة التلفزيون الأمريكية.

قلق من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بامريكا من حدوث قفزة بطفرات المتحور الجديد

ورغم رسائل الاطمئنان التي يطلقها المسؤولون بأمريكا ما زال رواد مواقع التواصل الاجتماعي يشعرون بالقلق ويطرحون على صفحاتهم العديد من الأسئلة حول المتحور الجديد بيرولا BA.2.86، خاصة مع وجودج اعتقاد بأن ترتقي طفراته في قفزة تطورية مثلما حدث من قبل مع القفزة التي حققها متحور الأوميكرون عام 2021، بحسب ما ذكرت شبكة سي بي إس الأمريكية.

تغيرات جينية وراء ظهور المخاوف من متحورات كورونا الجديدة

من جانبها تؤكد مراكز الوقاية السيطرة على الأمراض الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية أنهم يتابعون عن كثب ظهور متغير جديد شديد التحور لـCOVID-19 أطلق عليه العلماء اسم BA.2.86، بعد أن أثار المتحور الجديد المخاوف لأول مرة منذ وقت طويل من متحورات كورونا الجديدة بعد أن لاحظ الخبراء منذ أيام عدد من الطفرات تتضمن تسلسلات جديدة في قواعد بيانات الفيروسات العالمية مع عدد كبير من التغيرات الجينية المختلفة عن السلالات المنتشرة الأخرى، وفقًا للشبكة الأمريكية.

بيرولا يتضمن 36 طفرة جديدة

علماء ومسؤولون من الصحة قاموا باختبار المتحور الجديد ومقارنته مع متغير XBB.1.5، الذي قاد موجة في وقت سابق من هذا العام وتم اختياره لاستهدافه من خلال اللقاحات المعززة القادمة في الخريف، وهو ما كشف أن بيرولا BA.2.86 لديه 36 طفرة بحسب شبكة سي بي إس الأمريكية.

أسباب تجاوز بيرولا خطورة الأوميكرون

وعلى الرغم من أن طفرات متغيرات أوميكرون المبكرة في عام 2021 كانت تحتوي أيضًا على عدد مماثل من الطفرات، عند مقارنتها بالسلالة الأصلية للفيروس، غير أن حالة القلق التي سيطرت على خبراء اصحى ترجع إلى أن طفرات BA.2.86 تتضمن تغييرات في الأجزاء الرئيسية من الفيروس والتي يمكن أن تساعد المتغير في تفادي دفاعات الجسم المناعية من العدوى أو اللقاحات السابقة.

وأشارت شبكة سي بي إس التفلزيونية الأمريكية إلى أنه لا تزال السلطات الأمريكية تعتبر بيرولا BA.2.86 من الناحية الفنية جزءًا من عائلة متحورات أوميكرون، على الرغم من تأكيد منظمة الصحة العالمية في بياناتها الرسمية أن المتحور الجديد قد يتغير إذا انتشرت السلالة على نطاق أوسع.

توقع بالتعرف على معلومات جديدة عن المتحور الجديد

ومن جانبها قالت ماريا فان كيرخوف، المديرة الفنية لكوفيد 19 في منظمة الصحة العالمية، في تصريحات سابقة هذا الأسبوع أنه سيتم إضافة حرفًا يونانيًا عندما يكون وضع المتحور الجديد مقلق ولن يكن هناك تأخير في الإعلان عن الأمر حال حدوثه، بحسب شبكة التلفزيون الأمريكية، مشيرة إلى أنه من المتوقع التعرف على مزيد من المعلومات عن المتحور الجديد وتأثير الطفرات المستجدة من خلال التجارب التي أجراها العلماء لاختبار طفرات السلالة ضد الأجسام المضادة للفيروس.

ومن جانبه أكد البروفيسور يونج لونج كاو من جامعة بكين في تصريحات خاصة لشبكة سي بي إس نيوز، والذي لعبت تقييماته السريعة للقدرات المختلفة على تفادي الأجسام المضادة دورًا رئيسيًا في مساعدة السلطات العالمية على الحكم على التهديدات التي تشكلها طفرات المتحورات السابقة، أنه يتوقع الحصول على بعض البيانات حول BA.2.86 بحلول أوائل الأسبوع المقبل.