وزير الشباب ومحافظ أسوان يناقشان أعمال تطوير المنشآت الرياضية بالمحافظة

عُقد اجتماعٌ بمشاركة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وحضور الدكتورة غادة أبو زيد، نائبة المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الوزارة والمحافظة لمناقشة التطوير والتحديث الجاري في العديد من المنشآت الشبابية والرياضية في أسوان.

وسلط الحضور الضوء على مشروع إكمال مبنى مديرية الشباب والرياضة، حيث ستتولى مديرية الإسكان العمل على الأعمال الإنشائية المتبقية بتكلفة 25 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها في غضون 3 أشهر.

تطوير الصالة المغطاة بتكلفة 70 مليون جنيه

وناقش الاجتماع خطة تطوير ورفع كفاءة الصالة المغطاة بتكلفة تقديرية تبلغ 70 مليون جنيه. بالإضافة إلى ذلك مناقشة خطة استثمارية لإقامة مشروع تجاري ترفيهي رياضي فندقي متكامل في موقع حمام السباحة بكورنيش النيل، وتنفيذ مشروع رياضي وتجاري وترفيهي وفندقي في معسكر العقاد القومي.

تنفيذ عدد من المشروعات بالمحافظة

وفي الاجتماع، أصدر وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان توجيهات بإعداد مذكرة تفاهم ثلاثية بين الوزارة والمحافظة ومديرية الشباب والرياضة لتنفيذ المشروعين المذكورين، وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

كما تم الاتفاق على إنشاء 3 حمامات سباحة جديدة، وتطوير الملاعب الرياضية في مختلف مراكز المحافظة لتعزيز الأنشطة الترفيهية والرياضية. وسيتم متابعة جميع هذه الجهود من خلال اللجنة المشتركة بين الوزارة والمحافظة.

وعبّر محافظ أسوان عن امتنانه وشكره لوزير الشباب والرياضة لإيلاء العاصمة الإفريقية للشباب، كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمامًا كبيرًا وصدارة في المشهد الرياضي والشبابي.

تطوير منشأت الرياضة

وأوضح أن الدكتور أشرف صبحي يولي اهتمامًا كبيرًا لرفع كفاءة المنعقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اجتماعًا موسعًا لبحث التطوير والتحديث في المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة. حضر الاجتماع الدكتورة غادة أبو زيد، نائبة المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن الوزارة والمحافظة.

تمت مناقشة عدد من المشاريع التطويرية، بما في ذلك استكمال أعمال بناء مديرية الشباب والرياضة، التي سيتولى مديرية الإسكان إكمالها بتكلفة 25 مليون جنيه ومن المتوقع الانتهاء منها في غضون 3 أشهر.

كما تمت مناقشة خطة لتطوير ورفع كفاءة الصالة المغطاة بتكلفة تقديرية قدرها 70 مليون جنيه. بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة خطة لإقامة مشروع تجاري ترفيهي رياضي فندقي متكامل في موقع حمام السباحة بكورنيش النيل، وتنفيذ مشروع رياضي وتجاري وترفيهي وفندقي في معسكر العقاد القومي.

ووجه وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان بإعداد مذكرة تفاهم ثلاثية بين الوزارة والمحافظة ومديرية الشباب والرياضة لتنفيذ المشروعين المذكورين، وتمت الموافقة على ذلك من قبل مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، كما تم الاتفاق على إنشاء 3 حمامات سباحة جديدة وتطوير الملاعب الرياضية في مختلف مراكز المحافظة لتعزيز الأنشطة الترفيهية والرياضية، وسيتم متابعة جميع هذه الجهود من خلال اللجنة المشتركة بين الوزارة والمحافظة.

وعبر محافظ أسوان عن شكره وامتنانه لوزير الشباب والرياضة لإيلاء العاصمة الإفريقية للشباب اهتمامًا كبيرًا، كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصدارة المشهد الرياضي والشبابي، وأكد أن الدكتور أشرف صبحي يولي اهتمامًا كبيرًا لرفع كفاءة المنشآت الشبابية والرياضية في المحافظة، ويقوم بزيارات ميدانية مستمرة للاطلاع