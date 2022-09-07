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مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 7-9-2022 في محافظة اسوان

كتب:

عبد الله مشالي
08:19 ص | الأربعاء 07 سبتمبر 2022
مسجد الطابية بأسوان- أرشيفية

مسجد الطابية بأسوان- أرشيفية

أصدرت الهيئة المصرية العامة للمساحة، بيانًا بمواعيد ومواقيت الصلاة في محافظات مصر، ومن بينها محافظة أسوان التي تقع أقصى جنوب مصر على خط عرض 22 شمال مدار السرطان، وتقدم «الوطن» مواعيد الصلاة، خلال اليوم الأربعاء الموافق 7-9-2022 والموافق الحادي عشر من شهر صفر لعام 1444 هجريًا.

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء في أسوان

وبحسب ما جاء في البيان حول مواعيد ومواقيت الصلاة  الـ5، وفقًا للتوقيت المحلي لمحافظة أسوان، الذي أصدرته الهيئة المصرية العامة للمساحة، جاءت المواقيت كالتالي:

صلاة الفجر الساعة: 4.08 صباحاً

صلاة الظهر الساعة: 11.47 صباحاً

صلاة العصر الساعة: 3.14 مساءً

صلاة المغرب الساعة: 6.01 مساءً

صلاة العشاء الساعة: 7.19 مساءً

وسيكون شروق الشمس في تمام الساعة 5.32 صباحًا.

المساجد الشهيرة بمحافظة أسوان

وتشتهر محافظة أسوان، باحتوائها على العديد من المساجد ذات الطبيعة التاريخية والأثرية العتيقة، وذلك في مراكز المحافظة الـ5 «أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو»، ومن أشهر هذه المساجد المعروفة هي «الطابية والجامع والحاج حسن بمدينة أسوان».

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بقلم عبد الله مشالي