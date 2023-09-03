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«خالد» يقدم وجبات ومشروبات مجانية لغير القادرين: «بتاجر مع ربنا»

كتب:

أمنيه سعيد
07:53 ص | الأحد 03 سبتمبر 2023
خالد عادل صاحب العربة

خالد عادل صاحب العربة

«التجارة مع الله» شعار رفعه خالد عادل صاحب إحدى عربات الطعام المتنقلة، من خلال تقديم وجبات ومشروبات مجانية للأسر ميسورة الحال وغير المقتدرة مطلع كل شهر بهدف التيسير عليهم وإدخال السرور على قلوبهم.

خالد عادل، 30 عامًا، يروي لـ«الوطن» تفاصيل المبادرة التي أعلنها عبر صفحته الشخصية على فيس بوك قائلًا: «اللي يعرف حد بما يرضي الله حالته على قده أو أسرة يتيمة ومش قادر يخرج أولاده ويأكلهم برة يتواصل معايا ويجو وينوروني في المطعم هياكلو ويتبسطو ويغيرو جو لوجه الله ومش عايز جنيه واحد، ودة هيكون مرة أول كل شهر أسرة تستفيد معانا وتتبسط».

وللاطلاع على المزيد من التفاصيل حول المبادرة، يمكنك الضغط على الرابط من هنــــــــــا.

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