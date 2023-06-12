أجهزة تعويضية مجانا لغير القادرين.. احصل عليها ببطاقة الرقم القومي

خدمات صحية عديدة تقدمها وزارة الصحة والسكان لغير القادرين للحفاظ على صحتهم، من خلال برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، إذ كشفت الوزارة عن أنّ البرنامج يوفر الأجهزة التعويضية بالمجان للفئات المستحقة من أصحاب معاش الضمان وتكافل وكرامة.

الأوراق المطلوبة للحصول الخدمات الصحية لغير القادرين

وللحصول على خدمات الرعاية الصحية لغير القادرين، لا بد من توافر الأوراق المطلوبة لذلك، حتى يتمتع المستحق بجميع الخدمات المجانية للبرنامج بداية من الكشف الطبي وحتى العمليات الجراحية الدقيقة والغسيل الكلوي وعلاج الأورام، ويتطلب ذلك الحضور إلى الوحدات الصحية ببطاقة الرقم القومي.

الفئات التي يشملها برنامج الخدمات الصحية لغير القادرين

والفئات التي تحصل على خدمات برنامج الرعاية الصحية المجانية هي: مستحقو معاش الضمان الاجتماعي ومعاش تكافل وكرامة، ويقدم لهم البرنامج خدمات صحية متكاملة.

ويمكن الحصول على الخدمات المقدمة ببرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين في المستشفى، بشرط أن يحددها طبيب مركز طب الأسرة أو الوحدة الصحية، إلا إذا كانت حالة طارئة فقط مثل الحوادث حيث يتم تقديم الخدمة مباشرة في المستشفى.

4500 وحدة صحية تقدم خدمات صحية لغير القادرين

ويمكن لحاملو بطاقات معاش ضمان وتكافل وكرامة الاستفادة من خدمات برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين من خلال 4500 وحدة صحية ومركز طب أسرة في جميع محافظات الجمهورية، ويتم التحويل منها إلى أكثر من 350 مستشفى.

الفئات المستثناة من الرعاية الصحية لغير القادرين

وهناك فئات مستثناه من الحصول على خدمات برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، من المستحقين لمعاش الضمان وتكافل وكرامة وهم: الأطفال تحت سن الخامسة، والأطفال في السن المدرسي، وأصحاب الوظائف بالقطاع العام والخاص، وذلك لانتفاع هذه الفئات بخدمات التأمين الصحي.