«جمعان» يدشن مبادرة مجانية لعلاج مرضى الأسنان غير القادرين بسوريا: «واجب عليا»

فعل الخير والثواب، صفة أساسية في حياة الإنسان، مهما اختلف العمل الذي يقوم به، فكل يُقدم ما في يده، وهذا ما فعله طبيب الأسنان السوري، الذي اتخذ من مهنته أكبر ثواب يمكن أن يقدمه لأهل بلده، فكل ما يدور في خلده هو كيفية تقديم المساعدة لهم وتلبية احتياجاتهم وشفائهم من الآلام.

دعم مرضى غير القادرين

من أفضل الأشياء التي يقدمها الإنسان للمحتاجين، هو الشعور بمعاناتهم وآلامهم، لذلك دشن الدكتور محمد جمعان، طبيب الأسنان، مبادرة مجانية لدعم المرضى غير القادرين، وذلك بالتزامن مع الظروف الاقتصادية الحالية والظروف التي تمر بها سوريا، بهدف الوصول إلى الرعاية الصحية بسهولة.

«آلام الأسنان محدش يتحملها وفيه ناس كتير محتاجة أننا نشعر بيهم وبمعاناتهم عشان كدا عملت اللي في أيدي فكانت المبادرة خير فعل لعلاج المحتاجين» حسب ما رواه «محمد» خلال حديثه مع «الوطن»، مشيرا إلى أن المبادرة تشمل فحص أسنان شامل ومجاني والكشف عن التسوس والتهاب اللثة والتسوس السني والتحقق من صحة الأسنان واللثة والفم بشكل عام.

مبادرة مجانية

المبادرة المجانية، تساهم بشكل كبير في تحسين صحة الأفراد وتقليل مخاطر الأمراض الفموية، كما يساعد هذا النوع من المبادرات في تخفيف الضغط على المستشفيات والمراكز الصحية، وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية للأشخاص الذين يعانون من صعوبات مالية أو غير ذلك.

«أتمنى أكون سبب في تحفيز الأطباء سواء في مجال الأسنان أو غيره والمتطوعين لتقيد الرعاية الصحية المجانية للأشخاص المحتاجين وخاصة المتواجدين في المناطق النائية والفقيرة» حسب تعبير طبيب الأسنان، موضحا أنه يتمنى من الأطباء أن يساعدوا في تحسين الوعي الصحي في المجتمعات.