أزهري: الإصلاح هدي من سبقونا ودعوة الأنبياء والمرسلين لأممهم

أشار الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، إلى تحدث القرآن الكريم عن الصلاح وقُصد من الحديث عنه أغراض متعددة، أهمها قصده إصلاح حال الناس في الاعتقاد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظام الأسرة وإصلاح ذات البين وجميع شؤون الحياة.

آيات القرآن وقصصه عن الأمم السابقة والأولين

وأضاف «عبد المالك» خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «آيات بينات» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ القرآن الكريم أخبرنا عن حال الأمم السابقة والأنبياء، والدعوة إلى إصلاح وتعمير الأرض، قائلاً: «الإصلاح هدي من سبقونا ودعوة الأنبياء والمرسلين للأمم السابقة».

آيات عن الهداية والاستقامة

واستطرد «عبد المالك»، مستشهداً بآيات من كتاب الله: «كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۖ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ».