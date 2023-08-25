باحث: انضمام مصر لـ«بريكس» يدل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور أحمد سيد محمد، باحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ انضمام مصر لمجموعة بريكس جاء نتيجة لثمار السياسات الخارجية والتنموية الداخلية التي تنتهجها منذ 10 سنوات.

السياسة الخارجية قائمة على فلسفة التوازن

وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، أن السياسة الخارجية قائمة على فلسفة التوازن في بناء شراكات متعددة مع الأطراف المختلفة في الشرق والغرب والشمال والجنوب في إطار الحياد الإيجابي، إذ إنها ليست جزءًا من الاستقطاب العالمي.

وتابع، أن مصر منفتحة على كل التجارب التنموية في أمريكا وأوروبا وأفريقيا ووسط أوروبا ووسط آسيا، مشددًا على أن بريكس تكتل عالمي يمثل أهمية كبيرة، ومن ثم فإن الانفتاح عليه يعكس قوة وفاعلية السياسة الخارجية المصرية.

دلالة على قوة الاقتصاد المصري

وأكد أن انضمام مصر إلى بريكس دلالة على قوة الاقتصاد المصري وسلامة ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، فالعالم اليوم قائم على المصلحة الاقتصادية، ففي السابق كانت التكتلات تقوم على أسس أيدولوجية مثل الاشتراكية والرأسمالية، لكن الآن تقوم على المصالح وقوة الاقتصاد وتعتمد على ما تقدمه الأطراف المختلفة.