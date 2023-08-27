«الإصلاح والنهضة» يثمن قرارات الرئيس الداعمة للصناعة: تساهم في جذب الاستثمارات

ثمن هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، حزمة القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة مجموعة من الحوافز التي تتلعق بالإعفاءات الضريبية وغيرها من التسهيلات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة في بيان له، منذ قليل، أن هذه الخطوة تعد دفعة قوية للقطاع الصناعي، وتساهم بصورة مباشرة في تسريع وتيرة توطين الصناعات المختلفات وجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي بجانب دفع عجلة الصناعات التحويلية وإحلال الواردات في الصناعات المستهدفة.

إعفاء الصناعات الاستراتجية وتوجيه الحوافز نحو الأولويات الاستثمارية

وأشار عبد العزيز إلى أن عددًا من تلك التوصيات كان الحزب تقدم بها ضمن أوراق السياسات والتوصيات التي قدمها الحزب إلى الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني من أهمها ما يتعلق بإعفاء الصناعات الاستراتجية وتوجيه الحوافز نحو الأولويات الاستثمارية في القطاعات الأكثر أولوية وكذلك ما يتعلق بمنح تسهيلات أكثر للتأسيس والتشغيل وتوسيع نطاق الرخصة الذهبية دفعًا لعجلة الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية والمهمة.