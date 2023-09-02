عبادات ترزقك التوفيق في الدنيا والآخرة.. تعرف عليها

أوضح الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، أنَّ هناك عبادات وطاعات تقربك من الله وترزقك التوفيق في الدنيا والآخرة؛ أبرزها إصلاح الاعتقاد، أي أن يعتقد الإنسان أن الله واحد لا شريك ولا ضد أو ند له ولا شبيه أو مثيل له ولا ولد له ولم يتخذ صاحبةً ولا ولدا، مستشهدا بسورة الإخلاص: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ».

عبد المالك: إصلاح العبادات معناه التوجه لله وحده

وأضاف «عبد المالك» خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «آيات بينات» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أن إصلاح العبادات بمعنى أن يتوجه الإنسان في عبادته إلى الله وحده وتكون خالصة لوجهه.

آيات تبرز أهمية التوحيد والعقيدة

وتابع نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، أنَّه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: «يا رسول الله إني أعمل العمل لله، ولكني أحب أن يطلع عليه الناس»، وقبل أن يجيبه النبي محمد بكلمة نزل الأمين جبريل بقول الله تعالى: «قُل إنما أنا بشرٌ مثلكم يوحى إليا أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا».