طلاب الثانوية الأزهرية القسم العلمي يؤدون امتحان مادة التوحيد

انطلق امتحان مادة التوحيد لطلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، في التاسعة صباحا لمدة ساعتين، وحتى الساعة 11 صباحًا، ضمن امتحانات نهاية العام الحالي 2022-2023.

الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية

وشدد قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، مع ضرورة التأكد من حضور الطلاب والمراقبين باللجان، وتوفير بيئة امتحانية تتسم بالهدوء والاستقرار، مؤكدا جاهزية اللجان واستعداداتها لحدوث أي طوارئ لاتخاذ جميع الإجراءات من أجل الحفاظ على سلامة الطالب.

وأكد القطاع حظر إجبار أي طالب على تسليم ورقة إجابته قبل انتهاء الوقت المخصص لامتحان المادة حتى وإن كان الطالب متواجدا في اللجنة بمفرده أو سحب ورقة إجابته حال ضبطه بالغش والاكتفاء بتحرير المحضر اللازم لذلك، فضلا عن حظر خروج الطالب قبل نصف وقت اللجنة إلا في حالة خروجه بالإسعاف لسوء الحالة الصحية، ويشترط حال خروجه سحب ورقة الإجابة قبل خروجه وإرسالها مع أوراق اللجنة إلى لجنة النظام والمراقبة مع تقرير بذلك.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2022 ـ 2023 بالقسمي العلمي والأدبي، 141509 طلاب وطالبات، من بينهم 90771 بالقسم الأدبي، من البنين 56287، والفتيات 34484، و27435 من البنين بالقسم العلمي، والفتيات 23303، بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.