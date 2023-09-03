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حظك اليوم برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي.. تعاون مع زملائك

كتب:

سحر المـكاوى
12:08 ص | الأحد 03 سبتمبر 2023
برج العقرب

برج العقرب

يتميز مواليد برج العقرب بقوة الشخصية وثقة كبيرة في النفس، ويملك شخصية هادئة تحب الابتعاد عن المشاكل.

كما يتميز مواليد برج العقرب ببذل ما بوسعهم لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم ويتميز بشخصية حساسة جدا وعاطفة مفرطة، ويتمتع بالصدق والوفاء والإخلاص، ويتميز بجاذبية كبيرة وبعيون ساحرة.  

وتوضح الوطن، من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفقا للموقع الخاص  بخبراء علم الفلك، والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج العقرب الأحد 3-9-2023 على الصعيد المهني

على  الصعيد المهني يجب على مواليد برج العقرب التعاون مع زملائهم والمساعدة على نجاح المؤسسة التى يعملون بها مع مرور الوقت.

حظك اليوم برج العقرب الأحد 3-9-2023 على الصعيد العاطفي

على مواليد برج العقرب الإنصات إلى شريك الحياة طوال الوقت، كما يجب أن يساعد مواليد برج العقرب على نجاح العلاقة وجعلك تشعر بالسعادة.

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بقلم سحر المـكاوى