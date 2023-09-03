خبير تعليم يكشف تفاصيل وضوابط رخصة مزاولة مهنة التدريس الجديدة

كشف الدكتور تامر شوقي، خبير التعليم والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، تفاصيل دراسة مقترح إصدار رخصة مزاولة مهنة التدريس لخريجي كليات «التربية».

وأكد شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة سي بي سي، أن التعليم في مصر كان يعاني مشكلات كثيرة حيث نجد أن هناك مدرسين خريجي زراعة ويدرسون علوم، وآخر تجارة ويدرس رياضيات وهذا أمر خطير جدًا.

كثير من المعلمين لم يحصلوا على المعارف النفسية

وذكر أن كثيرا من المعلمين لم يحصلوا على المعارف النفسية والتربوية التي تؤهله للتعامل مع الطالب، كما أنه قد لا يكون أمينًا على الطلاب، وغير ملم بسيكولوجية الطلاب، ولذا خريج كلية التربية يجب أن يحصل على هذه الرخصة، وتجدد كل 5 سنوات، وخاصة أن المعارف متجددة باستمرار، مشيرًا إلى أن هذه الرخصة ستكون إلزامية لكل المعلمين، مضيفًا أن هذه الرخصة موجودة في كل دول العالم وكل الدول العربية، سيكون له أهميته وحيويته في تنشئة الشباب، ومن المتوقع بداية التطبيق بعد الانتهاء من الدراسة.

منع الدخلاء من العمل في مجال التدريس

وأشار إلى ان أهم أركان تطوير التعليم هو تطوير المعلم، بما ينعكس على جودة العملية التعليمية في مصر، ومنع الدخلاء من العمل في مجال التدريس.