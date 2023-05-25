خبير تربوي في جلسة الحوار الوطني: تطوير التعليم ليس مستحيلا

أكد أيمن لطفي الخبير تربوي، أنه كان أحد الأشخاص المكلفين بإعداد قانون تطوير التعليم في عام 2014، ورئيسا للجنة في ذلك الوقت من أجل وضع مسودة قانون لتطوير التعليم، قائلا: «تطوير التعليم ليس مستحيلا ويحتاج فقط لإرادة سياسية ومتخصصون يتولون المسؤولية وليس دخلاء».

سبل تطوير التعليم

وأضاف أيمن لطفي، خلال جلسة لجنة التعليم الحوار الوطني، أن تطوير التعليم يحتاج لحل المشاكل المزمنة في التعليم مثل الكثافة داخل الفصول ورواتب المعلمين: «نحن نتعامل مع المعلم بقانون ملغي، نستخدم قانونا ملغيا وقانون الخدمة المدنية رقم 47 لسنة 1978 فيما يخص مادة الأجور التي تخص الملعلمين، لذا نحتاج لقانون جديد يتضمن جداول واضحة لرواتب المعلمين».

وأضاف الخبير التربوي: «عملنا خطة استراتيجية للتعليم في عام 2014 ونحتاج إلى العودة للعمل عليها والاهتمام بالمهام أولا».

ضرورة تغيير القانون

وعلق محمود أبوالنصر مقرر مساعد بلجنة التعليم الحوار الوطني، مؤيدا فكرة ضرورة تغيير القانون: «أي قانون في ظل التغيرات الموجودة والتطور والحالة الاقتصادية بمجرد مرور 30 عاما أصبحت غير صالحة وتستدعي التغيير».

وأضاف محمود أبوالنصر: «توجد مسودة قانون للتعليم الموحد ونحتاج لعمل ورشة عمل نصل بها لمسودة قانون يقدمها مجلس الأمناء للجهات الأعلى حول تصور قانون موحد للتعليم يلبي احتياجات المعلمين».