خبير: مصر تمنح حق التعليم لغير المصريين من اللاجئين بغض النظر عن جنسيتهم

قال الدكتور أيمن زهري خبير السكان ودراسات الهجرة، إنّ العالم يشهد تدفقا كبيرا من النازحين واللاجئين بأكثر من 110 ملايين نازح ولاجئ وهو ما يؤثر في التعليم وكل نواحي الحياة.

تشريعات دولية

وأضاف «زهري»، في لقاء ببرنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «هناك اتفاقيات وقوانين وتشريعات دولية تضمن حق اللاجئين في استكمال التعليم»، لافتًا إلى أن توفير تعليم جيد للجميع هو رابع أهداف التنمية المستدامة.

وتابع خبير السكان ودراسات الهجرة، أن اتفاقية الأمم المتحدة لحماية الطفل في عام 1989م تؤكد على حق الأطفال والشباب في التعليم، لافتًا إلى أن مصر تمنح حق التعليم لغير المصريين من اللاجئين أو المقيمين بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعيتهم في الهجرة.

التعليم حق لكل البشر

وأكد الدكتور أيمن زهري خبير السكان ودراسات الهجرة، أن التعليم حق لكل البشر بصرف النظر عن الجنسية، وكل الدولة ملتزمة بهذه المواثيق الدولية على كل من هم على أراضيها.