وزير الخارجية السابق عن قرار الأمم المتحدة: منتدى شباب العالم قدم نموذجا مهما للحوار

أشاد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوافق الآراء، قرارا حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف.

أهمية القوة الناعمة

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة سي بي سي، أهمية القوة الناعمة وإضافتها الكبيرة للدولة المصرية.

مصر تمتلك قوة ناعمة هائلة

وشدد على أن منتدى شباب العالم قدم نموذجًا مهمًا للحوار، ومصر تمتلك قوة ناعمة هائلة والعالم كله يعي ذلك جيدًا، وما حدث يشجع مصر على الاستمرار في هذا المنتدى.