للطلاب وأولياء الأمور.. اعرف قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر، حتى لا يتعرض الطلاب للخداع من الكيانات الوهمية، وذلك تزامنا مع إغلاق باب تسجيل الرغبات في المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2023.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر تضم 28 جامعة فقط، وهي كالتالى:

الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر

1- جامعة 6 أكتوبر.

2- جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

3- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

4- جامعة مصر الدولية.

5- الجامعة الألمانية بالقاهرة.

6- جامعة الأهرام الكندية.

7- الجامعة البريطانية في مصر.

8- الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

9- جامعة سيناء.

10- جامعة فاروس بالإسكندرية.

11- جامعة النهضة ببني سويف.

12- جامعة المستقبل.

13- الجامعة المصرية الروسية.

14- جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.

15- جامعة هليوبوليس.

16- جامعة الجيزة الجديدة.

17- جامعة دراية بالمنيا.

18- جامعة بدر.

19- جامعة حورس.

20-الجامعة المصرية الصينية.

21- جامعة ميريت.

22- جامعة سفنكس.

23- جامعة السلام.

24- جامعة بدر بأسيوط.

25- جامعة الصالحية الجديدة.

26- جامعة الحياة.

27- جامعة مايو.

28- جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادات

يشار إلى أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى خلال الأسبوع الجارى وذلك وفقا لوزارة التربية والتعليم.

وقررت وزارة التعليم العالى والبحث العالمي، تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 أولا، ثم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.