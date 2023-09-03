عاجل.. حقيقة انتقال مهاجم جروزني الروسي للنادي الأهلي

كشف ديمتري سيليوك، وكيل أعمال المهاجم محمد كوناتي، نجم فريق أخمات جروزني الروسي، عن موقف لاعبه من الرحيل خلال سوق الانتقالات الصيفية، وذلك بعد انتشار أنباء عن اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد معه.

وكيل محمد كوناتي: اللاعب يرغب في تجربة نفسه بدوري جديد

وقال ديمتري سيليوك في تصريحات لقناة «ماتش تي في» الروسية: «اللاعب يريد تجربة نفسه في بطولة أخرى، يمكن لكوناتي أن يسجل الكثير».

وأضاف «سيليوك»: «حتى يناير المقبل، بنسبة 99% سوف يبقى محمد كوناتي في فريق أخمات، إلا إذا كان هناك ناد من السعودية يراقبه».

وأكد وكيل اللاعب: «إدارة النادي وجماهيره تعامله بشكل رائع، لذلك فإن كوناتي سوف يقدم كل ما لديه مع فريق أخمات، وسيترك لهم كل شيء».

تقارير روسية: الأهلي مهتم بضم محمد كوناتي.. ويفضله على موليكا

وكان موقع «sport24» الروسي، قد أكد وجود اهتمام من النادي الأهلي المصري، بالتعاقد مع المهاجم البوركيني محمد كوناتي.

وأشار الموقع إلى أن كوناتي يعتبر المهاجم المفضل في حسابات الأهلي، متقدما على جاكسون موليكا وجوستافو سوزا.