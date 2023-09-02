الأقدم في مصر.. حكاية البنك الأهلي المصري راعي مهرجان العلمين الجديدة

شهد مهرجان العلمين الجديدة نجاحًا باهرًا خلال دورته الأولى مما جعل مدينة العلمين الجديدة محط أنظار العالم، وانطلقت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة منذ يوم 13 يوليو 2023، تحت مسمي «العالم علمين».

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن البنك الأهلي المصري، أحد أهم رعاة مهرجان العلمين في دورته الحالية، وفقاً لما نشر عبر موقعة الإلكتروني.

البنك الأهلي المصري

يعتبر البنك الأهلي المصري الذي تم تأسيسه يوم 25 يونيو من عام 1898، أحد أهم رعاة مهرجان العلمين الجديدة، وكان شريك نجاح المهرجان في دورته الحالية، وتأسس البنك الأهلي المصري برأس مال مليون جنيه إسترليني، وتولي البنك في الخمسينات وظائف البنوك المركزية، ثم تفرغ في الستينات لأعمال البنوك التجارية بجانب استمرار قيامه بوظائف البنك المركزي في المناطق التي لا يوجد للبنك المركزي فروع بها.

كما لعب البنك الأهلي المصر دوراً فعالاً في تمويل الشركات الكبرى من خلال تدعيم تمويل الأنشطة الرئيسة للاقتصاد القومي، حيث ارتفع إجمالي قروض الشركات الكبرى بمعدل نمو 66.7%، ووصل إجمالي المحفظة إلى نحو 904 مليارات جنيه في نهاية شهر ديسمبر2021، واستمرت في الزيادة حتي بلغت تريليون جنيه في نهاية يونيو 2022.

العديد من الفروع حول العالم

يعتمد البنك الأهلي على شبكة واسعة من الفروع والمكاتب والوحدات المصرفية لتقديم خدماته، حيث يتواجد لديه حوالي 615 فرعًا ووحدة مصرفية في الداخل، وتخدم هذه الفروع نحو 17.8 مليون عميل في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى ذلك، يوجد للبنك تواجد خارجي فعال في معظم قارات العالم.

ويتم تمثيل البنك الأهلي المصري في بريطانيا من خلال البنك الأهلي المصري فرع المملكة المتحدة، وفي السودان من خلال البنك الأهلي المصري بالخرطوم، وفي جنوب السودان من خلال البنك الأهلي المصري فرع جوبا، كما توجد فروع للبنك الأهلي المصري في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وفي شنغهاي بالصين.

وتوجد مكاتب تمثيلية للبنك في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، ودبي بالإمارات العربية المتحدة، وغي أديس أبابا بدولة إثيوبيا، بالإضافة إلى ذلك، تقدم شركة البنك الأهلي المصري ،مركز دبي المالي العالمي خدمات الاستشارات المالية، ويضم البنك أيضًا شبكة كبيرة من المراسلين في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا، الولايات المتحدة، أستراليا، كندا، الشرق الأقصى، أفريقيا، والخليج العربي.