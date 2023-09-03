بعد النجاح الأسطوري.. الألعاب النارية تزين سماء ليلة ختام مهرجان العلمين

«مصر تصنع النصر»، جملة تعبر عن مدى قوة وبراعة المصريين في الظهور بأبهى صورة أمام العالم، وذلك من خلال النجاح الأسطوري لمهرجان العالم علمين في نسخته الأولى، إذ زينت الألعاب النارية سماء ليلة الحفل الختامي للمهرجان، احتفالا بنجاح النسخة الأولى للمهرجان على أرض العلمين.

كتيبة إنجاز ضمت آلاف المبدعين لنجاح المهرجان

50 يوما لكتيبة الإنجاز التي كانت تضم آلاف المبدعين وصناع النجاح، الذين استطاعوا أن يصنعوا البهجة والانبهار والمتعة، التي عاش فيها زوار مدينة العلمين، وذلك من خلال تقديم حفل مهرجان العالم علمين بمختلف الأنشطة منها فني ورياضي وثقافي مميز، لم يحدث مثله في مصر من قبل، وكان اليوم ختام مهرجان العالم علمين.

هدية كبيرة قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لجمهورها في مصر والعالم العربي أجمع، عبارة عن مهرجان العالم علمين، وذلك لأهمية دور الفن والرياضة والإبداع، وكان هناك ما يقرب من مليون زائر استمتع بحضور المهرجان وحفلاته وعروضه المختلفة، وكان الاحتفال الأكبر بالحفل الختامي هو إطلاق الألعاب النارية، التي زينت السماء في جو من البهجة والسعادة على وجوه الحضور من مختلف دول العالم.

عروض أبهرت العالم في ختام مهرجان العلمين

الألعاب النارية سببت بهجة كبيرة للجمهور، وأدخلت فرحة الاحتفالات على قلوب الحضور، ومنها عروض الألعاب النارية، التي قدمها الفنان أحمد عصام، في حفلات مهرجان العلمين الجديدة، بحسب حديثه مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة أون: «الألعاب النارية ليها جمهور كبير طبعًا، وأنا قدمتها في حفلات كذا نجم»، حفلات قوية في العلمين الجديدة، شهدها الموسم المميز خلال الأيام الماضية، بتصميمات مبهرة، سواء من خلال ظهور نجوم الفن الذي افتقدهم الجمهور، أو التصميم الرائع الذي أبهر الحضور.