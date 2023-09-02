مصطفى عمار: المتحدة قدمت كل ما تملك ليصل مهرجان العلمين إلى مكانة كبيرة

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن الفنان المصري كبير وعظيم، والشركة المتحدة قدمت كل ما تملك من مجهود لكي يصل مهرجان العلمين لمكانة كبيرة في دورته الأولى.

وأضاف «عمار»، خلال تقديمه برنامج «ملعب الفن» على راديو «أون سبورت إف إم»: «وأنا من هنا ومن منبر أون سبورت إف إم أطالب وأناشد المسؤولين في الشركة المتحدة بإقامة مهرجان كبير مثل مهرجان العلمين في فصل الشتاء من القاهرة العاصمة التي مر عليها أكثر من 1000 عام».

وتابع: «1000 عام عمر كبير للغاية في تاريخ العواصم، بأن تظل عاصمة صامدة لمدة 1000 عام رقم كبير ومهول، أتمنى هذه الدعوة تجد صداها، ويتحول الحلم إلى حقيقة، مثلما كانت العلمين مدينة محاطة بالأسلاك ترمز للموت والخوف، استطعنا أن نحولها لمدينة محاطة بالبشر وابتسامتهم ومحبتهم ورقيهم نستطيع أيضا أن نصنع في القاهرة، وأن يكون هناك مهرجان كبير للغاية يعبر عن قوة مصر وفنها العظيم».