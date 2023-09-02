مصطفى عمار: الشركة المتحدة عبرت من خلال مهرجان العلمين عن قوة مصر وإرادتها

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن اليوم يشهد آخر حفلات ليالي مهرجان العلمين الجميل، والذي عبرت من خلاله الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن قوة مصر وإرادتها في تحويل 45 كيلومترا من الأرض الممتلئة بأكثر من 25 مليون لغم إلى أرض سلام ومحبة وتنوير وثقافة.

شاهدنا فعاليات عظيمة على أرض مدينة العلمين

وأضاف «عمار»، خلال تقديمه برنامج «ملعب الفن» على راديو «أون سبورت إف إم» أنه على مدار أكثر من 50 يوما شاهدنا فعاليات عظيمة على أرض مدينة العلمين منها مسابقات رياضية وندوات ثقافية ومهرجان للدراما وحفلات على مسرح صغير للفنان عمر خيرت والفنان مدحت صالح وغيرهم من النجوم، كما شهد المسرح الكبير ظاهرة فنية كبيرة بوجود أكبر نجوم الوطن العربي مثل الفنان محمد منير وإليسا ونانسي عجرم وتامر حسني وأمير عيد وفرقته وويجز وحكيم، وغيرهم من الأسماء.

العلمين على مدار 50 يوما كانت تشع نورا وفنا

وأشار إلى أن العلمين على مدار 50 يوما كانت تشع نورا وفنا، وهذا قدر مصر، فالله سبحانه وتعالى جعلها فنارا في وسط الوطن العربي يشع الضوء والثقافة والروح منها وتنشر التنوير عبر مئات السنوات لباقي أرجاء الوطن العربي.