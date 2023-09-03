مطار مرسى علم يستقبل 20 رحلة طيران من 5 دول أوروبية اليوم

يستقبل مطار مرسى الدولي اليوم، 20 رحلة طيران سياحية آتية من مطارات أوروبا تقل حوالي 4 آلاف سائح، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات ضمن 133‪ رحلة طيران من المقرر وصولها على مدار الأسبوع، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل 20 رحلة طيران

كشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أنّ جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، أكد وصول 20 رحلة طيران سياحية من مطارات «ألمانيا وإيطاليا والتشيك وبولندا وبلجيكا»، تقل حوالي 4 آلاف سائح من مختلف الجنسيات.

استقبال السياح في مرسى علم

وأشار «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ فرق العلاقات العامة ستكون في استقبال السياح الأجانب بالورود والهدايا ومشروبات الضيافة، وستعمل على إنهاء إجراءات الوصول في صالات الوصول في أسرع وقت.

ولفت إلى نقل السياح إلى الفنادق بحافلات سياحية، وسرعة التسكين بالغرف والعمل على راحة السائح وتقديم خدمة مميزة، وعمل برامج سياحية ومهرجانات الشواطئ بصفة أسبوعية، بهدف الترويج السياحي وإدخال البهجة على الزائرين، كنوع من أنواع تنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم.