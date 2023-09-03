وليد توفيق: مشاركتي في مهرجان القلعة تعني لي الكثير

قال المطرب اللبناني، وليد توفيق إن مشاركته في حفل مهرجان القلعة للموسيقى تعني له الكثير، مقدمًا الشكر إلى دار الأوبرا التي أتاحت له الالتقاء بجمهوره في مصر بعد انقطاع 5 سنوات تقريبًا.

وأضاف «توفيق» خلال حواره مع الإعلامية أميرة العادلي على قناة «الحياة»، السبت، على هامش مهرجان القلعة في دورته الـ31، أنه لمس تغييرا عظيما في الأوضاع الفنية بمصر، وسط إيجابية واضحة وعمار وفرح جديد رغم المآسي التي يمر بها الوطن العربي، متابعًا أنه تعامل مع كبار النجوم في مصر.

وتابع وليد توفيق أنه يفعل كل ما بوسعه حين يقدم عملًا جديدًا، لأنه يحب الغناء والمسرح والناس، مشددًا على أنه أجرى العديد من البروفات لأنه تعاون مع فرقة مصرية وهذا أعطى له الوقت لتنفيذ البروفات.

وليد توفيق عن تامر حسني

وعن علاقته بالنجم تامر حسني، قال وليد توفيق: «بحبه من قلبي وهو يستاهل كل خير وفنان شامل وحبيته عندما كان مع شيرين، وأعتبره بعد محمد فؤاد أكثر مطرب نجح سينمائي، ولو قررت العودة للتمثيل يمكن أن يكون هناك فرصة مع تامر حسني».

وأذاعت قناة الحياة بداية من يوم الجمعة 25 أغسطس حفلات الدورة الــ31 من مهرجان القلعة بشكل حصري على الهواء مباشرة، حيث شهدت الليلة الإفتتاحية عدد من التكريمات لنجوم وصناع الموسيقى والغناء، كما شهدت فقرة غنائية للمطربة فايا يونان وبعدها سهرة مع النجم مدحت صالح.

حفلات وليد توفيق على قناة الحياة

تذيع قناة الحياة، على مدار أسبوعين حفلات لأبرز وأهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، ومن بينهم هاني شاكر، علي الحجار، وليد توفيق، نادية مصطفى، هشام عباس، سيمون، عمر خيرت، مصطفى حجاج، وغيرهم من أبرز نجوم الموسيقى والغناء.

تأتي إذاعة حفلات مهرجان القلعة، استمرارًا للفعاليات الفنية والثقافية التي تذيعها قناة الحياة بشكل حصري، وآخرها حفلات مهرجان العلمين وحفل مهرجان القاهرة للدراما وحفل الأساتذة ومهرجان جرش ومهرجان أسوان وغيرها من الفعاليات الفنية والثقافية.