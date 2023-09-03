تحرير 13 محضرا تموينيا وضبط 2 طن أعلاف منتهية الصلاحية بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة مجدي الخضر، حملات تموينية مكثفة بعدد من مراكز ومدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بشن حملات رقابية وتموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع.

حملات تموينية في البحيرة

وأسفرت الحملات بمركز كفر الدوار عن ضبط 325 أسطوانة غاز قام أحد الأشخاص بتجميعها بغير وجه حق لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما تم ضبط 2 طن أعلاف داخل أحد المخازن مدون عليها تواريخ إنتاج لاحقه، كما تم ضبط 10 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات في مدينة النوبارية.

تحرير 13 محضرا في البحيرة

كما أسفرت الحملات بمحافظة البحيرة عن تحرير 13 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور، وفي مركز دمنهور تم ضبط تاجر تمويني قام بتجميع سلع تموينية بمبلغ 22500 جنيه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.