تحرير 190 محضرا تموينيا في حملات تفتيشية على الأسواق بالمنوفية

تواصل الأجهزة التنفيذية في محافظة المنوفية، جهودها لضبط الأسواق بحملات تفتيشية، وحررت عددًا من المحاضر ضد المخالفين، مع تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية.

حملات تموينية مكثفة علي الأسواق في المنوفية

وقال عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، إنّ الحملات التفتيشية نجحت في تحرير 190 مخالفة تموينية، خلال الساعات الماضية، وضبطت سلع غذائية ومواد تموينية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وجارٍ التحفظ على المضبوطات.

الحملات المكبرة تتم بالتعاون مع الجهات التنفيذية

وأضاف وكيل وزارة التموين بالمنوفية، لـ«الوطن»، أنّ الحملات شملت المخابز والمحال التجارية والأسواق العامة، من حملات صباحية ومسائية، مشيرًا إلى أنّ بعض الحملات المكبرة تكون بالتعاون مع باقي الجهات التنفيذية من الطب البيطري ومديرية الصحة والوحدات المحلية ومجالس المدن، وفق توجيهات محافظ المنوفية.

وأشار إلي أنّ الحملات المكثفة هدفها ضبط الأسواق وضبط السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ومنع بيع الدقيق المدعم في السوق السوداء، مؤكدًا أنّ بعض المخابز صدر بحقها قرار غلق بعد ضبط مخالفات تستوجب ذلك، مشددًا على استمرار الحملات المكثفة لضبط الأسواق.