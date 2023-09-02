«تموين سوهاج»: تحرير 160 محضرا متنوعا في حملات مكثفة بالأسواق

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، اليوم السبت، حملات مكثفة على المحلات والأسواق من مركز البلينا جنوبا إلى مركز طما شمالا، لضبط الأسواق والمخالفات، ونتج عن ذلك تحرير 160 محضرا تموينيا.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار

وجاءت الحملة تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، بقيادة المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي مصيلحي، بشن حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار والأسواق والتصدي لأي مخالفات، ورصد شكاوى المواطنين، وأسفرت عن تحرير 160 محضرا تموينيا مختلفا.

حملات تموين على مستوى المراكز

وقال محمد إبراهيم، وكيل تموين سوهاج، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ حملات التموين جاءت على المحلات والأسواق بالمدن والمراكز، بالاشتراك مع ضباط مباحث تموين سوهاج.

تنوع المحاضر

وتنوعت المحاضر التي تم تحريرها اليوم، ما بين تصرف وإيقاف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، ومنشأة دون ترخيص، عدم تمكين من تفتيش، وسلع غذائية منتهية الصلاحية وامتناع عن البيع، وفي مجال الأسواق والبترول، تجميع بنزين وسجلات، وسلع مجهولة المصدر.