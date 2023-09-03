فتح باب التقديم لمدرسة البنك الأهلي المصري.. دراسة ومكافآت وتعيين بعد التخرج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم لمدرسة البنك الأهلي المصري للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الغذائية، والتخصصات والمنهج الدراسي، وشروط التقديم والقبول بالمدرسة للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، مشيرًا إلى أنَّ هذه المدرسة بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية وغرفة الصناعات الغذائية ومدة الدراسة بها 3 سنوات.

وأكّدت وزارة التعليم، أنَّ التقديم لمدرسة البنك الأهلي المصري للتكنولوجيا التطبيقية متاح عبر هذا الرابط، وحتى يوم 10 سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى أنَّه لا يقبل من مجموع أقل من 200 درجة.

مميزات مدرسة البنك الأهلي المصري للتكنولوجيا التطبيقية

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية فضلاً عن حصوله على شهادة معتمدة من جهة اعتماد دولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بشركات أعضاء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية.

- فرص التعيين بشركات الشريك بعد التخرج.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- توفير الزي المدرسي.

- توفير أتوبيسات لنقل الطالب إلي أماكن التدريب توفير وجبة جافة للطالب أثناء اليوم الدراسي.

شروط التقديم لمدرسة البنك الأهلي

- أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية للعام الدارسي 2022 -2023.

- ألا يقل مجموعه عن 200 درجة.

- ويفضل إجادة اللغة الإنجليزية.

- يُتاح التقديم للبنين من جميع المحافظات ولا توجد إقامة.

- ألا يزيد سن المتقدم على 18 عامًا في أول أكتوبر المقبل.

شروط القبول

- أن يتقدم الطالب لالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي، والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.

المنهج الدراسي

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجالات التخصص.

- التدريب العملي.

التخصصات

- ميكانيكا وكهرباء.

- مراقبة جودة.

- سلامة الغذاء.