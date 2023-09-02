قبل بداية العام الدراسي الجديد.. اعرف تفاصيل قرض التعليم في 4 بنوك

بالتزامن مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية والرسمية، والمقرر له يوم 30 من شهر سبتمبر الجاري، تتيح العديد من البنوك في مصر فرصة الحصول على قروض التعليم بمدد سداد مختلفة وقيمة قروض تصل إلى 500 ألف جنيه.

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، التفاصيل الكاملة لقروض التعليم في 4 بنوك بمصر.

قرض التعليم من بنك مصر

يُعد بنك مصر من أبرز البنوك التي تُقدم قرض التعليم، وتفاصليها كالآتي:

- تصل مدة التمويل إلى 84 شهراً.

- تصل نسبة التمويل إلى 100%.

- سعر عائد تنافسي.

- الحد الأقصى للقرض يصل إلى 500 ألف جنيه.

- 21 عاماً هو الحد الأدنى لعمر المقترض.

قرض التعليم من البنك التجاري الدولي CIB

يُتيح البنك التجاري الدولي CIB فرصة الحصول على قرض التعليم، وتفاصيله كالتالي:

- قيمة القرض تصل إلى 350 ألف جنيه.

- فترة سداد تصل إلى مدة 5 سنوات.

- ضمان الراتب.

- قيمة القسط الشهري تصل إلى نسبة 50% من الراتب.

- عائد 18%.

قرض التعليم من بنك QNB الأهلي

يُتيح بنك QNB الأهلي فرصة الحصول على قرض التعليم، من خلال التفاصيل الآتية:

- مدة القرض تصل إلى 48 شهرًا.

- قيمة القرض تصل إلى 500 ألف جنيه مصري.

- القرض متوفر بالجنيه المصري وللمصريين فقط.

- القرض متاح لعملاء تحويل الراتب في QNB الأهلي.

- السن لا يقل عن 21 عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً عن انتهاء مدة القرض.

قرض من بنك الإمارات دبي الوطني

كما يتيح بنك الإمارات دبي الوطني هو الآخر قرض التعليم، حسب التفاصيل الآتية:

- قيمة القرض تصل إلى 100 ألف جنيه.

- فترة سداد مرنة تصل إلى 36 شهرًا.

- معدلات فائدة تنافسية ورسوم منخفضة.

- صافي دخل الشهري لا يقل عن قيمة 1500 جنيه.