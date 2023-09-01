مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة.. أماكنها وتخصصاتها

يبحث الكثير من الطلاب واولياء الأمور عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة والتي تعد واحدة من المدارس التي تقدم التعليم الكافي للطلاب في هذا المجال فضلا عن أنها تغطي عددا كبيرا من محافظات الجمهورية.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ نوضح في هذا التقرير تفاصيل وشروط مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة قبل أيام من انطلاق العام الدراسي الجديد 2023/2024، على هذا النحو:

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة

تنتشر مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة، وهي مدرسة السلام للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات، مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة أي تك للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة حلوان للتكنولوجيا التطبيقية.

كما يوجد في القاهرة مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومنها مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر، مدرسة الشهيد النقيب أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية.

تخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة

- مدرسة «إلكترو مصر» للتكنولوجيا التطبيقية، تشمل صيانة كهربائية.

- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات، تشمل تخصصات ميكاترونيات.

- مدرسة «أي- تك» للتكنولوجيا التطبيقية تشمل التخصصات تكنولوجيا المعلومات.

- مدرسة الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا تشمل التطبيقية - التخصصات إدارة وتشغيل المطاعم.

- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام- محافظة القاهرة تشمل تكنولوجيا الكهرباء، وتكنولوجيا الإلكترونيات.

- مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية على سبيل المثال عدة تخصصات وهي التشطيبات والصيانة المعمارية، وتبريد وتكييف الهواء، وشبكات متخصصه للمنشآت، ونظم الكهرباء المتكاملة، والنجارة.

- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان، تشمل التخصصات: صيانة ميكانيكية وهيدروليك، وسباكة المعادن والمعالجات الحرارية، وتشغيل المعادن، ومعدات كهربية، وإلكترونيات، وتشكيل ولحام المعادن، وتركيبات كهربائية، وحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، والتبريد وتكييف الهواء، البتروكيماويات والكيمياء الصناعية، والأثاث الخشبي، وصيانة وإصلاح السيارات.