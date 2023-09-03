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علاج تعرق اليدين في المنزل بوصفات طبيعية.. تعرف عليها

كتب:

منة الصياد
11:46 ص | الأحد 03 سبتمبر 2023
تعرق اليدين - تعبيرية

تعرق اليدين - تعبيرية

يمكن علاج تعرق اليدين من خلال استخدام البوتوكس، وذلك بالخضوع للحقن بتركيزات معينة بأماكن متعددة في الكفين، وعادة ما تظهر النتيجة بدء من أسبوع وحتى 6 أشهر، وذلك إلى جانب استخدام بعض العلاجات الطبية الأخرى باستشارة الطبيب، وفي بعض الأحيان قد يتم اللجوء لإجراء الجراحات الدقيقة، وذلك حسبما أوضحت الدكتورة حنان الكحكي، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل بجامعة عين شمس.

وكما يوجد طرق علاجية للتعرق، يوجد مجموعة من العلاجات الطبيعية ويمكن التعرف عليها من خلال الدخول هنــــــــا.

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بقلم منة الصياد