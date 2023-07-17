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هاني الناظر: «حقن البوتوكس» مفيد للوقاية من فرط التعرق (فيديو)

كتب:

نرمين عفيفي
01:25 م | الإثنين 17 يوليو 2023
الدكتور هاني الناظر

الدكتور هاني الناظر

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إن مزيلات العرق تحقق نتائج جيدة مع درجات العرق الطبيعية، أما فرط التعرق فيحتاج إلى استخدام حقن البوتوكس، وأن نتيجة البوتوكس تستمر من 6 إلى 7 شهور.

الأملاح الموجودة في العرق تتسبب في تهيج الجلد وظهور حمو النيل

ونصح استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، في لقاء تلفزيوني مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «TeN»، بضرورة الاستحمام بالماء البارد مع ارتداء الملابس القطنية البيضاء أو ذات الألوان الفاتحة مع مراعاة الجلوس في الأماكن جيدة التهوية للوقاية من الإصابة بحمو النيل، وأن السبب الرئيسي لظهوره هو الأملاح الموجودة في العرق والتي تتسبب في تهيج الجلد وظهور حمو النيل الذي يصاحبه الشعور بالحكة.

السبب الأساسي لظهور حب الشباب هو الحالة النفسية والتوتر

وأكد «الناظر»، أن حب الشباب على عكس الشائع قد يصيب من هم في سن الأربعين أو الخمسين، وأن السبب الأساسي لظهور حب الشباب هو الحالة النفسية والتوتر.

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بقلم نرمين عفيفي