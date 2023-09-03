برلماني: الدولة تستهدف تعزيز الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة

قال النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الدولة حريصة على دعم الاستثمار فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة أن إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة شهد قفزة كبيرة خلال السنوات الماضية، بالتزامن مع تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة لتأمين الطلب والتصدير للخارج.

مشروعات عملاقة نفذتها الدولة

وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن الدولة نفذت عددا من المشروعات فى هذا القطاع، أبرزها مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بتكلفة استثمارية أكثر من ملياري دولار، ويعدّ المجمع الأكبر بمكان واحد في الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب 3 محطات لإنتاج الكهرباء في جبل الزيت، ومحطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس، ومحطة الضبعة النووية بقدرة 4800 ميغاواط، كما تم توقيع حزمة من الاتفاقيات في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.

مشروعات توليد الكهرباء

وأضاف عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن هذا الكم من المشروعات والمبادرات والتوجيهات والقرارات طوال الوقت تستهدف النهوض بالاستثمار فى واحد من أبرز القطاعات خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن استثمارات الطاقة الشمسية من الاستثمارات ذات العائد الجيد طويل الأجل، إذ يمكن بناء مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتزويد المنازل أو المشاريع الصناعية، وأنها أصبحت توجه عالمي خلال الفترة الأخيرة.

وأكد عضو لجنة الطاقة، أن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تساهم بقوة فى توفير ملايين فرص العمل على مستوى العالم، ومصر شرعت فى الاستثمار بقوة فى هذا القطاع، بداية من تصنيع السيارات الكهربائية وحزمة التيسيرات والتسهيلات فى هذا الصدد، مشيدا بحجم الجهود المبذولة فى هذا الملف من قبل الحكومة لدعم الاقتصاد الوطنى.