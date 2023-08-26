«طاقة النواب»: مكاسب مصر كبيرة من الانضمام لـ«بريكس»

أكد حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مصر ستحقق مكاسب اقتصادية كبيرة بالانضمام إلى تجمع «بريكس»، في مجالات اقتصادية متنوعة.

انضمام مصر لمجموعة بريكس

وقال «عوض الله» في تصريحات لـ«الوطن»، إن تجمع بريكس يمتلك ربع اقتصاد العالم، وبلغ مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء فيه نحو 25.9 تريليون دولار في عام 2022، أي بما نسبته 25.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ نحو 101 تريليون دولار، مما يجعله من أقوى التكتلات الاقتصادية في العالم، ويضم أسرع الدول من حيث معدلات النمو الاقتصادي.

وأضاف أن آثار ونتائج انضمام مصر إلى «بريكس» ستظهر بسرعة، ما ينعكس على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، من حيث زيادة حجم التجارة مع الدول الأعضاء والاستثمارات المشتركة والاستفادة من أسواق تلك الدول، سواء من خلال الاستيراد من تلك الأسواق، مع توقف خطوط الإمداد العالمية منذ الأزمة الروسية الأوكرانية، أو فتح أسواق تلك الدول أمام الصادرات المصرية، مشيرا إلى أن عدد من دول التجمع ترتبط بعلاقات واتفاقيات مع مصر في مجالات الطاقة النووية السلمية بغرض توليد الكهرباء ومشروعات الطاقة المتجددة، ومن المتوقع أن يزيد حجم الاستثمارات في مصر من تلك الدول.

تخفيف الضغط على النقد الأجنبي

وتابع أن مصر تستورد الحبوب من روسيا وكثير من الواردات من الصين والبرازيل، ويسهل انضمام مصر للتجمع الكثير من الخطوات وميزات نسبية ومكاسب جديدة، كما تتصدر الصين دول العالم بحصة تصديرية تبلغ 15% من إجمالي الصادرات العالمية، وتأتي في المرتبة الثانية من حيث الاستيراد بحصة عالمية تجاوزت 11%، وتحتل روسيا المرتبة الثانية عالميا من حيث صادرات الطاقة.

وأكد «عوض الله» أن استيراد المواد الأساسية من تلك الدول يخفف الضغط على النقد الأجنبي في مصر، وهو ما يساعد على تحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية، ومنح فرص تمويلية ميسرة لمشروعاتها التنموية.