عاجل.. مفاجأة محمد صلاح يصل جدة في هذا الموعد.. عبدالله خوقير يوضح

كشف الإعلامي السعودي عبد الله خوقير، عن أن النجم المصري محمد صلاح يستعد لوداع فريق ليفربول الإنجليزي، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف فريق اتحاد جدة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، برفقة المدافع سيرجيو راموس الذي سيعزز دفاع كتيبة العميد.

إعلامي سعودي: محمد صلاح سيتواجد في جدة مع راموسوقال خوقير في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الديوانية: «محمد صلاح سيودع ليفربول اليوم الأحد».

إعلامي سعودي: محمد صلاح وراموس في اتحاد جدةوأضاف: «محمد صلاح سوف ينضم لصفوف الاتحاد برفقة سيرجيو راموس، والثنائي سوف يتواجدان في جدة يوم الإثنين».

وكانت تقارير صحفية إنجليزية، قد أكدت أن نادي ليفربول قد رفض عرضا يتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني من فريق اتحاد جدة السعودي للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح.

وأكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول أن النجم المصري محمد صلاح ليس للبيع، وهو ملتزم ويشارك بكامل تركيزه في تدريبات الريدز.