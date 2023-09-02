أحمد موسى: محمد صلاح أصبح حديث الصحف والمواقع الإخبارية في العالم

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، أصبح حديث الصحف والمواقع الإخبارية في العالم، خصوصا بعد محاولات نادي اتحاد جدة لضمه خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

موسى: ليفربول رفض العرض السعودي

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن نادي ليفربول رفض عرضا بقيمة 190 مليون دولار من قبل الاتحاد السعودي لضم محمد صلاح وفق تقارير إعلامية.

وأضاف موسى، مساء اليوم السبت، أن محمد صلاح يتصدر عناوين الأخبار في العالم، معقبًا: «حتى هذه اللحظة أشقاؤنا في المملكة يتحدثون عن ضم صلاح ليكون اللاعب الأعلى راتبا في تاريخ كرة القدم».

وتابع الإعلامي أن محمد صلاح لاعب ليفربول ملتزم الصمت منذ انتشار الأخبار حول رغبة الاتحاد السعودي لضمه، كما أن يورجن كلوب متمسك بصورة كاملة باللاعب ورفض فكرة رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولفت موسى، إلى أن مباراة الاتحاد والهلال في الدوري السعودي كانت ممتعة للغاية، ولكن خلال مشاهدتي للمباراة شعرت أن الاتحاد ينقصه مهاجم بوزن محمد صلاح.

مباراة حديث الصحف

وأشار موسى، إلى أن الهلال قلب تأخره أمام الاتحاد ليفوز بنتيجة «4-3»، في مباراة كانت حديث الصحف والقنوات العالمية، موضحًا أن المباراة كانت تشهد متابعة كبيرة، حيث توقف الحركة في مول تجاري بسبب رغبة المتواجدين في مشاهدة المباراة، معقبًا: «كرة القدم قوة ناعمة واستثمار كبير».