بعد سيلفي محمد صلاح.. ما قصة التمثال الفرعوني بالمتحف البريطاني؟

يتساءل الكثيرون عن التمثال الفرعوني الذي التقط لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، صورة سيلفي معه داخل أحد المتاحف في بريطانيا، ونشرها على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

التمثال المعروض بالمتحف البريطاني مسروق من مصر

الدكتور مجدي شاكر، الباحث في مجال الآثار بوزارة الآثار المصرية، فجر مفاجأة عن التمثال الفرعوني الذي نشر نجم كرة القدم محمد صلاح صورته معه بالمتحف البريطاني، مشيراً أن هذا التمثال مسروق من مصر.

وأوضح «شاكر»، في تصريحات تلفزيونية للإعلامي محمد علي خير، أن الصورة المتداولة للاعب المصري محمد صلاح أمام تمثال مصري في المتحف البريطاني، لافتاً إلى أن المتحف البريطاني يحتفظ بحوالي 110 آلاف قطعة آثار مصرية مسروقة.

بريطانيا لديها 200 ألف قطعة آثرية مسروقة من مصر

وأكد أن التمثال يبلغ وزنه 10 أطنان، مشيراً إلى أن بريطانيا تحتفظ بنحو 200 ألف قطعة مسروقة من الأثار المصرية، وأضاف: «لدينا في مصر فرصة لاستعادة الآثار المصرية المفقودة والمنهوبة»، منوهاً بوجود 55 متحفاً دولياً تحتفظ بمليون قطعة آثرية تمت سرقتها من مصر.

ودعا «شاكر» إلى إقامة مؤتمر عالمي للمطالبة بإعادة الآثار المصرية المنهوبة، لافتًا إلى أن مصر استعادت 29 ألف قطعة ىثرية منذ عام 2011 وحتى الآن، مشيراً إلى أن هذه القطع مسجلة.