«محمود» شاب سويسي موهوب في الرسم بالفحم: «نفسي أوصل للعالمية»

محمود مصطفى شاب سويسي موهوب من «بلد الغريب» برع في رسم الشخصيات العامة بالفحم والقلم الرصاص في زمن قياسي، وأثقل موهبته بدارسة عدد من البرامج الخاصة بفن الرسم على «يوتيوب».

يعمل في مجال النجارة والأخشاب

حصل على بكالوريوس النظم والمعلومات، ويعمل في مجال النجارة والأخشاب، ولكن حبه لفن الرسم منذ صغر سنه دفعه للعمل على تنمية موهبته عبر استخدام أدوات بسيطة للرسم أنتج منها أعمالاً فنية جعلته حديث أبناء السويس الذين أعجبوا بفنه.

وقال لـ«الوطن» إنه اكتشف موهبته في فن الرسم في سن 10 سنوات، وشجعته أسرته بتوفير أدوات الرسم البسيطة لممارسة هويته بجانب الدراسة.

إتقان رسم الشخصيات العامة

وأضاف أنه في البداية بدأ يرسم ما يجول في مخيلته وفكره ثم انتقل لمرحلة رسم وتصوير الأشياء من حوله بالرسم بالفحم والقلم الرصاص معًا، وعندما بلغ 15عامًا بدأ يتقن رسم الشخصيات العامة، مؤكدًا أنه يتطلع لإقامة معرض لأعماله، وعرضها في مختلف المحافل المحلية والدولية.