كلية الفنون الجميلة تنظم ورشة لتعليم الأطفال فن الرسم بمعبد الأقصر

نظمت كلية الفنون الجميلة، ورشة عمل لتعليم تلاميذ المدارس ومجموعة من ذوي الهمم «مبادرة قادرون باختلاف»، فن الرسم بمعبد الأقصر، ضمن فعاليات الاحتفال باليوبيل الفضي لكلية الفنون الجميلة- جامعة الأقصر.

طلبة وطالبات كلية الفنون الجميلة يشاركون

جاءت الورشة تحت إشراف الدكتور محمود علام، وكيل الكلية لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أحمد سمير، المدرس بقسم الجرافيك بالتعاون مع حسين القباحي، مدير بيت الشعر بالأقصر، وسمر ناجي، المرشدة السياحية وبمشاركة مجموعة من طلبة وطالبات الكلية.

التعريف بمعالم معبد الأقصر

وعلى هامش الورشة أجرت سمر ناجي، المرشدة السياحية جولة بمرافقة الأطفال وذوي الهمم ومجموعات من تلاميذ مدارس «السلام وطيبة الرسمية لغات والنيل» لتعريفهم بمعالم معبد الأقصر.

ويأتي هذا تحت رعاية كل من الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، والأستاذ الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد الكلية، والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.