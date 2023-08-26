«فرح» ليبية تستغل الرسم بالتنقيط لتسهيل دراستها في الطب: «نفسي أكون فنانة مشهورة»

مهارة كبيرة في فن الرسم بالتنقيط تمتعت بها الفتاة الليبية فرح عصام، صاحبة الـ24 عامًا، والطالبة بالفرقة الرابعة كلية الطب البشري جامعة درنة، راحت تستغلها في تسهيل دراستها الجامعية، من خلال رسم أعضاء الجسم وأجهزته الداخلية بشكل أكبر وأكثر وضوحًا، على أن تجمع في رسوماتها بين الدقة الشديدة واللمسة الفنية التي تجعل الدراسة وبذل الجهد بالنسبة لها أمرًا ممتعًا.

الدراسة بكلية الطب البشري

وبخلاف الدراسة بكلية الطب البشري، تطمح «فرح» بالالتحاق بكلية الفنون الجميلة لتطوير موهبتها، لتكون ذات يوم فنانة ذات صيت واسع في فن الرسم بالتنقيط على مستوى الوطن العربي والعالم، يتبادل هواة هذا الفن لوحاتها في جميع بلدان العالم. ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول موهبتها اضغط هــــــــــنا.