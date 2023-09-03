«اتكلم عربي» تنشر فيديوهات لفعاليات أول معسكرات «جذورنا المصرية»

تحت شعار «تابعوا معنا» حرصت الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، على نشر مقاطع فيديو، لفعاليات أول معسكر، أطلقته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس السبت الموافق 2 سبتمبر الجاري، ضمن المرحلة الثانية من المبادرة والتى جاءت بعنوان «جذورنا المصرية»، وذلك بمشاركة عدد من أبناء المصريين بالخارج، الموجودين داخل مصر خلال هذه الأيام لقضاء إجازتهم الصيفية لدي ذويهم داخل وطنهم الأم.

ضمن المرحلة الثانية من مبادرة «جذورنا المصرية»

وأعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عبر منصاتها الاجتماعية، انطلاق معسكر جديد ضمن المرحلة الثانية من مبادرة «جذورنا المصرية»، وأتاحت رابطا إلكترونيا لجميع أبناء المصريين بالخارج، للتسجيل خلاله ومن ثم المشاركة في تلك المعسكر، والذي تم تنظيمه داخل متحف الحضارة المصرية.

وأشارت الصفحة الرسمية لمبادرة «اتكلم عربي»، عبر موقع «فيس بوك»، إلى أن هناك 45 طفلا قد شارك في المعسكر بأعمار تتراوح من 8 إلى 13 عامًا، من مختلف الدول المضيفة على كستوى العالم، ومنها: «كندا وفرنسا وإنجلترا والمملكة العربية السعودية والامارات والولايات المتحدة».

أهم مزايا معسكر أبناء المصريين بالخارج داخل المتحف القومي للحضارة

- قدم معسكر أبناء المصريين بالخارج داخل المتحف القومي للحضارة المصرية، العديد من المزايا للمشاركين به، ومنها:

1- زرع القيم وتعزيز الهوية والتعريف بالحضارة المصرية القديمة.

2- تقديم الكثير من الأنشطة والألعاب والمسابقات تستخدم كلها اللغة العربية المبسطة.

3- الألعاب المستلهمة من رموز الحضارة المصرية القديمة.

4- كتابة الأسماء باللغة العربية وحروف الهيروغليفية.

5- عدد من الألغاز عن ملوك مصر القديمة.

6- منح الفائزين من الأطفال ميداليات النصر.