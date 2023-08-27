وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الإيطالي أوضاع الهجرة غير الشرعية

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأنَّ سامح شكري وزير الخارجية، تلقى اتصالاً هاتفياً اليوم من وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني.

تشاور وتنسيق وثيق بين البلدين حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية

وكشف المتحدث باسم الخارجية، عبر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنَّ الاتصال يأتي في إطار التشاور والتنسيق الوثيق بين البلدين حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع مصر وإيطاليا، إذ تناول الوزيران سبل دفع العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وصولاً إلى التوظيف الأمثل للإمكانات الكبيرة المتاحة بالبلدين، فضلاً عن تناول الأوضاع والتحديات المشتركة في منطقة البحر المتوسط، وعلى رأسها ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط.

وزير الخارجية الإيطالي يستمع إلى تقييم سامح شكري

وأضاف السفير أبو زيد، أنَّ وزير الخارجية الإيطالي استمع إلى تقييم الوزير سامح شكري للتطورات الخاصة بالأزمة في النيجر وسبل حلها بالطرق الدبلوماسية بشكل يحفظ أمن واستقرار النيجر والإقليم، كما تطرق الاتصال إلى الوضع في ليبيا، غذ حرص وزير الخارجية على إطلاع نظيره الإيطالي على رؤية مصر بشأن بتطورات الوضع السياسي والأمني، وسبل دعم المسارات والحلول الليبية التي تكفل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب فرصة.

لقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

واتفق الوزيران على استمرار التشاور عن قرب خلال المرحلة المقبلة، وعقد لقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر سبتمبر القادم.