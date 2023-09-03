السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، وعددا من كبار مسؤولي الشركة، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

الرئيس ثمن العلاقات المصرية الإيطالية

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس ثمن خلال اللقاء العلاقات المصرية الإيطالية المتميزة، والشراكة الممتدة مع شركة إيني، وما تنفذه الشركة من أنشطة متعددة في مصر، وفقا لأعلى المعايير العالمية، معربا عن التطلع لمواصلة التعاون المثمر بين مصر والشركة في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة، وتعزيز النجاحات الكبيرة التي تحققت في هذا الصدد، خلال السنوات القليلة الماضية.

من جانبه، أعرب رئيس شركة إيني، عن اعتزازه بالتعاون مع مصر في ضوء الروابط الوثيقة بين مصر وإيطاليا، مؤكدا الأهمية الكبيرة التي تمثلها مصر كأحد أهم أسواق لنشاط، وعمل الشركة على مستوى العالم، في ضوء الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في مصر، لاسيما مع الاهتمام الذي توليه الدولة، والرئيس شخصيا، لتطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم العائد منه لمصر، وهو ما أسفر عن تأسيس نموذج للنجاح، يُنظر إليه عالميا بتقدير وإعجاب.

الشركة تعتزم ضخ استثمارات جديدة بمصر

واستعرض «ديسكالزي» في هذا الإطار تطورات الأنشطة التي تنفذها الشركة الإيطالية في مصر، التي تجرى وفقا لأعلى معايير الكفاءة، مشيرا إلى أن إيني وشركائها يعتزمون ضخ استثمارات جديدة في مصر، خلال الـ4 سنوات المقبلة، بقيمة 7.7 مليار دولار، في إطار حرص الشركة على تعزيز مشروعاتها الناجحة في مصر.

كما استعرض رئيس الشركة الإيطالية، خطط البحث والاستكشاف المقبلة التي ستؤديها الشركة، وأنشطة عمليات التنمية التي ستمكن إيني من الحفاظ على معدلات إنتاج كبيرة من الحقول.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، إلى التقدم الذي تحقق في مشروعات كفاءة الطاقة والاستدامة، المتعلقة بالتحول في الطاقة، وفقا لمذكرة التفاهم التي جرى توقيعها في مارس 2023.