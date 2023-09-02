نقابة المعلمين بقنا تدعم ترشح الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة

أعلنت نقابة المعلمين بمحافظة قنا، بقيادة شاكر محمد أبو بكر نقيب المعلمين، تأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصري، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية التي بدأها منذ نحو عشر سنوات.

اجتماع بنقابة المعلمين بقنا

ونظمت نقابة المعلمين بمحافظة قنا، ظهر اليوم السبت، اجتماعا موسعا، بمقر نقابة المعلمين الفرعية بنجع حمادي، شارك فيه أبو الوفاء عبد السلام محمد مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، وعبد المنعم أحمد محمد قاصد مدير عام إدارة فرشوط التعليمية، والدكتور عفت وزيري مدير عام إدارة أبو تشت التعليمية، والدكتور علاء الدين محمد أحمد الفقي مدير عام إدارة الوقف التعليمية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس نقابة المعلمين بنجع حمادي، وعدد من قيادات الإدارات التعليمية بشمال محافظة قنا.

أبرز الإنجازات

واستعرض شاكر محمد أبو بكر نقيب معلمين قنا، خلال الاجتماع الانجازات التي شهدتها البلاد خلال العشر سنوات الماضية، على الرغم من التحديات والظروف الصعبة التي تعرضت لها الدولة المصرية، وأزمتي فيروس كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، وغيرها من مؤامرات داخلية وخارجية، حتى نجحت مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق الأمن والاستقرار والنهضة الحديثة.

وأكد «أبو بكر» أن حجم المشروعات القومية والتنموية التي ساهمت في إعادة بناء الدولة المصرية لريادتها من جديد سواء علي المستويين الدولي والمحلي يدفعنا نحو تأييد ودعم الرئيس السيسي للترشيح لرئاسة الجمهورية المقبلة لمواصلة واستكمال مسيرة البناء والعطاء والتنمية التي بدأها فخامته منذ عشر سنوات.

وثمن المجتمعون مسيرة النهضة والبناء، التي قادها الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية في كافة المجالات، والسير بخطى ثابتة لاستمرار تلك النهضة، بشهادات دولية ومحلية.