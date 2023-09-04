«الإفتاء» توضح حكم قراءة الأذكار بعد الصلاة في السر والجهر

يحرص عدد من المسلمين على قراءة الأذكار بعد الصلاة، منهم من يقرأها في السر وآخرين في الجهر، لما لها من فضل كبير وثواب عظيم، ولكن قد لا يعلم بعض من المسلمين ما هو حكم قراءة الأذكار بعد الصلاة في السر وفي الجهر، وهو ما توضحه دار الإفتاء المصرية؛ تيسيرا على المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وأجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل ما حكم قراءة الأذكار بعد الصلاة في السر وفي الجهر؟، قائلة إن قراءة الأذكار بعد الصلاة في السر وفي الجهر الأمر فيها واسع، وقد ورد الأمر الرباني بالذكر عقب الصلاة مطلقًا في قوله تعالى: ﴿فإذا قَضَيتم الصلاةَ فاذكُرُوا اللهَ قِيامًا وقُعُودًا وعلى جُنُوبِكم﴾.

حكم قراءة الأذكار بعد الصلاة في السر وفي الجهر

وأضافت دار الإفتاء المصرية، في منشور لها عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن المطلق يؤخذ على إطلاقه حتى يأتي ما يُقَيِّدُه في الشرع، فمَن شاء جَهَرَ ومَن شاء أَسَرَّ؛ لأن أمر الذكر على السعة، والعبرة فيه حيث يجد المسلمُ قلبَه، وعلى المسلم أن يتجنب التشويش على غيره بالذكر وغيره، وأن يراعيَ ما استقر عليه عمل الناس في ناحيته، وأن يلتزم بتعليمات الجهات التنظيمية.