دار الإفتاء تحسم الجدل حول الجهر والإسرار بالذكر بعد الصلاة

الجهر والإسرار بالذكر بعد الصلاة، من الأمور التي أوضحتها دار الإفتاء المصرية في فتوى إلكترونية لها نشرتها عبر بوابتها الرسمية، رداً على سؤال ورد إليها جاء نصه: «ما حكم قراءة الأذكار بعد الصلاة في السر وفي الجهر؟».

حكم قراءة الأذكار بعد الصلاة في السر

وقالت دار الإفتاء في فتواها عن حكم قراءة الأذكار بعد الصلاة في السر، إن قراءة الأذكار بعد الصلاة في السر وفي الجهر الأمر فيها واسع، وورد الأمر الرباني بالذكر عقب الصلاة مطلقًا في قوله تعالى: ﴿فإذا قَضَيتم الصلاةَ فاذكُرُوا اللهَ قِيامًا وقُعُودًا وعلى جُنُوبِكم﴾ [النساء: 103]، والمطلق يؤخذ على إطلاقه حتى يأتي ما يُقَيِّدُه في الشرع، فمَن شاء جَهَرَ ومَن شاء أَسَرَّ.

الجهر والإسرار بالذكر بعد الصلاة

وأضافت دار الإفتاء في الجهر والإسرار بالذكر بعد الصلاة، أن أمر الذكر على السعة، والعبرة فيه حيث يجد المسلمُ قلبَه، وعلى المسلم أن يتجنب التشويش على غيره بالذكر وغيره، وأن يراعيَ ما استقر عليه عمل الناس في ناحيته، وأن يلتزم بتعليمات الجهات التنظيمية.