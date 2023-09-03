«دينا» تزرع خضراوات على سطح منزلها للتوفير في مصروف البيت.. بدأت بـ20 جنيها

بعشرين جنيه فقط أطلقت دينا عمر إحدى السيدات في محافظة المنوفية، مشروعها بزراعة سطح منزل الزوجية بالخضار والفاكهة، حيث أصبحت نموذجا للكثير من السيدات في محيطها بقبية المصيلحة وقري مركز شبين الكوم، الذين اتخذوا من المشروع طريقا نحو تنفيذه بطريقة مشابهة، خاصة بعد توفير الكثير من النفقات التي تقدر قيمتها بنحو 50% من مصروف المنزل.

أسباب اتجاه دينا لزراعة سطح منزلها في المنوفية

مع بداية انتشار فيروس كورونا قررت «دينا» زراعة سطح منزلها بمساعدة زوجها وأولادها الأربعة لتوفير الخضروات مع صعوبة الخروج وعدم وجود أسواق آنذاك، ومع مرور الوقت وتحقيق نتائج إيجابية قررت أن تزيد من نشاطها وتزرع أنواع مختلفة من النباتات والتي شملت الفلفل والجرجير والقرنبيط والكرنب والعديد من الخصروات المتنوعة والتي تحتاج إليها المنزل.

كسيدة مصرية كانت تبحث «دينا» عن توفير النفقات من مصروف المنزل، والتي أشارت وفق تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن»، إلى أنها استطاعت أن توفر ما يقرب من نصف المصروف بسبب زراعة سطح المنزل، فضلاً غن توفير الخضروات الأورجانك بدون استخدام مواد كيماوية.

تناول خضار صحي من مشروع على سطح منزل في المنوفية

التفكير في تناول خضار صحي جعل ربة المنزل تفكر في تربية الطيور لاستخدام السماد البلدي في زيادة خصوبة التربة المستخدمة في المشروع وهو ما نجح بالفعل وفق ما أكدته «دينا»، موضحة أن مذاق الخضروات مختلف تمامًا عن الذي يتم شراؤه من الأسواق، داعية كل سيدات بمحافظة المنوفية في تنفيذ المشروع لأنه يوفر دخلا كبيرا للأسرة من مصروف البيت فضلا عن بيع المنتجات إن أرادت صاحبة المشروع.

مشروع تطوير سطح منزل دينا عمر، لم يكلفها سو 20 جنيها، وبعض الأقفاص والجرادل والأواني القديمة في منزلها والتي قررت إعادة تدويرها من جديد ووضع الطمي فيها ومن ثم زراعتها، قائلة «زوجي وأولادي دائماً بيساعدوني ويوم الجمعة كلنا بنشارك في أعمال الزراعة والحصاد وتجهيز المكان لأنه يوم إجازى للجميع».