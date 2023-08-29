رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الداخلية»: القبض على تاجري حشيش وهيروين في المنوفية

كتب:

محمدبركات
03:51 م | الثلاثاء 29 أغسطس 2023
مخدرات

مخدرات

ضبط قطاع الأمن العام، مشاركة مديرية أمن المنوفية، شخصين مقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلوجرام، وكمية من مخدري الهيروين والأيس، وبندقية خرطوش، وطلقات من ذات العيار، وميزان حساس، ومبلغ مالي.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

«الداخلية»: ضبط 3 متهمين بتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها في القاهرة

حبس تشكيل عصابي بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالإسماعيلية

حبس 6 أشخاص بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالإسماعيلية

السجن المشدد 6 سنوات لعاطلين لاتجارهما في المواد المخدرة بسوهاج
بقلم محمدبركات