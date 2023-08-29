«الداخلية»: القبض على تاجري حشيش وهيروين في المنوفية

ضبط قطاع الأمن العام، مشاركة مديرية أمن المنوفية، شخصين مقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلوجرام، وكمية من مخدري الهيروين والأيس، وبندقية خرطوش، وطلقات من ذات العيار، وميزان حساس، ومبلغ مالي.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية.