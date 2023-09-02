وفاة محاربة السرطان نانسي عرفة طالبة «طب المنوفية»... والجامعة تنعاها

خيمت حالة من الحزن بين طلاب كلية الطب جامعة المنوفية، بعد وفاة الطالبة نانسي عرفة الطالبة في الفرقة الثالثة بالكلية بعد صراع مع المرض، حيث تداول خبر وفاتها علي نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تداول أقاربها خبر وفاتها وسط حالة من الحزن الشديد.

رئيس جامعة المنوفية ينعي طالبة كلية الطب محاربة السرطان

ونعى الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، الطالبة نانسي عرفة، في بيان رسمي جاء فيه «يتقدم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بخالص العزاء والمواساة فى وفاة الطالبة نانسي كمال عبد النبي عرفة الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الطب، داعيا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان».

كلية الطب تنعى الطالبة نانسي عرفة

من جانبها نعت كلية الطب جامعة المنوفية وفاة الطالبة، جاء فيه، بمزيد من الحزن والأسى تنعى كلية الطب جامعة المنوفية الطالبة نانسي كمال عبد النبي عرفة الطالبة بالفرقة الثالثة بالكلية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويجعل فترة مرضها في ميزان حسناتها.

وتايع البيان من كلية الطب جامعة المنوفية، "ويتقدم الدكتور محمد النعماني عميد الكلية بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن وكلاء الكلية وجميع منسوبي الكلية بخالص المواساة والعزاء لجميع أفراد أسرتها وزملائها، وإنا لله وإنا إليه راجعون"