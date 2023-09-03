حجم ثروة إمبراطور المال والأعمال المصري محمد الفايد في بريطانيا

توفى رجل الأعمال محمد الفايد، الجمعة الماضي عن عمر 94 سنة وكان يملك الفايد لسلسلة متاجر «هارودز» الشهيرة، التي باعها إلى شركة «قطر القابضة» مقابل 1.5 مليار جنيه إسترليني، كما اشتهر بامتلاكه لنادي «فولهام» الإنجليزي.

ترتيب محمد الفايد ضمن أثرياء العالم

وتم تصنيف رجل الأعمال محمد الفايد كرجل أعمال عصامي، بدأ حياته في الأعمال اليدوية، وصولًا لكونه من أغنى أغنياء العالم، وبحسب مجلة «فوربس»، جاء محمد الفايد في المركز الـ12 لقائمة أثرياء العرب، فيما تقدر ثروة محمد الفايد بنحو 2 مليار دولار أمريكي، ووضعته المجلة في المركز الـ1516 عالمياً.

فيلم وثائقي عن وفاة نجل محمد الفايد

تأثر محمد الفايد كثيراً بعد وفاة ابنه عماد «دودي» في 31 أغسطس عام 1997، أثناء تواجده في السيارة مع الأميرة ديانا، وتوفيا في حادث بفرنسا، ومن بعدها توارى رجل الأعمال محمد الفايد عن الأنظار، بعدما اتهم أجهزة أمن بريطانية بأن لها دورا في وفاة ابنه.

وكشف الفايد عن أنه يبكي كثيرا على ابنه الراحل، وقد أعاد دفن جثمانه مرة أخرى في قصر مملوك له ليكون قريباً منه، وأنتج الفايد فيلما وثائقيا عن الحادث بعنوان «قتل غير مشروع»، وتم عرض الفيلم الوثائقي في مهرجان كان السينمائي الدولي.

زوجات محمد الفايد

تزوج محمد الفايد من سميرة خاشقجي عام 1954، وأنجبا ابنهما عماد عام 1955، وبعد مرور عام انفصلا، وبعدها تزوج من هيني واثن.